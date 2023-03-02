السيسي: تطوير البنية التحتية ساهم في احتواء تأثير الأزمة العالمية على مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر مثل دول العالم أجمع تأثرت من آثار الأزمة العالمية التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، إضافة إلى سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية، نقلتها قناة إكسترا نيوز، أنّ الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ عام 2016 بالإضافة إلى حجم الإنجاز المحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية قد ساهما بشكل ملحوظ في احتواء آثار الأزمة العالمية على مصر بشكل كبير.

وتابع: «ساهمت إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررا، وبفضل الله وتخطيط قائم على أسس علمية واجهنا هذه الأزمة ولا نزال بخطى واثقة وبأهداف محددة، كما طورت الدولة من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتماما بتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بجانب التحول لجذب الاستثمارات الأجنبية».