السيسي لـ«المصريين»: تجاوزنا معا عقدا كاملا من الأزمات والتحديات

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة وجّهها إلى المصريين، خلال افتتاحه مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، عرضتها قناة «الحياة»، قال فيها: «تجاوزنا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات، وتجاوزنا كل تحدٍ معا بعزائم لا تلين، وإرادة على النجاح».

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ التحديات التي واجهناها لم تكن عائقا أمامنا، ولم تنال منّا حملات التشكيك، ولم يخمدها الإرهاب، وتجاوزنا معا جميع الأزمات.

الرئيس يطمئن المصريين

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعبَ المصريَ، في كلمته خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية، وقال إنه لا يخاف فالله موجود وقادر، فقد أراد أن تكون الدولة بخير وسلام بأهلها وكل شهيد من كل أسرة مصرية.

وتابع الرئيس السيسي: «ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف في وقت عزّ فيه الشرف.. غدا سيكون بفضل الله أفضل من اليوم».