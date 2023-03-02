«دفاع النواب»: قرارات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات تدحض أكاذيب أعداء الوطن

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالزيادة العاجلة للرواتب والمعاشات، مؤكدًا أن هدية الرئيس للمصريين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، برهنت على أننا أمام رئيس إنسان يستشعر هموم أبناء وطنه.

حزمة القرارات تدحض أكاذيب أعداء الوطن

وشدد وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن حزمة القرارات اليوم دحضت أكاذيب أعداء الوطن، وأكدت أن الرئيس وشعبه في خندق واحد ومصير واحد، وأن الدولة المصرية ستعود كما كانت، تبني مجدها وتحقق طموحات أبنائها.

وحذّر «المصري»، من الالتفات إلى مزاعم وأكاذيب أهل الشر الذين توهموا بأنهم قادرين على إحداث زعزعة ببث الشائعات والأقاويل المغرضة، ولكن جاءت هدايا الرئيس وكلماته التي أثلجت صدور المصريين، ليأكدوا أنهم صامدين خلف رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والوصول بسفينة بالوطن إلى بر الأمان.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه خلال في زيارته إلى محافظة المنيا، اليوم الخميس؛ لافتتاح عدد من المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة، بسرعة تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أبريل 2023.

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

ووجه بزيادة دخل الموظف في الجهاز الإداري بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

3500 جنيه شهريًا للدرجة السادسة وما يعادلها.

5000 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها.

6000 جنيه شهريًا لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.

7000 جنيه شهريًا لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة زيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريًا اعتبارا من أبريل.