«خطة النواب»: قرارات الرئيس السيسي بشأن تحسين الأجور تخفف أعباء المعيشة

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة قرارات تحسين الأجور الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، جاءت لتخفف عن المواطن المصري كواهل المعيشة.

حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة

وأوضح فخري الفقي في تصريحاته لـ«الوطن» عن حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة الرئاسية، قائلا: «القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لرفع الأعباء المعيشية عن المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتي كانت قد تسببت فيها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أنها تعد السبب الرئيسي في اختناق وبطء سلاسل الإمدادات العالمية للسلع الغذائية بشبكة التجارة الدولية، الأمر الذي أدى لزيادة تصارع معدلات التضخم بالسوق التجاري الدولي».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة خلال زيارته لمحافظة المنيا بالتنفيذ العاجل للإجراءات الآتية:

أولًا: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

ثالثًا: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

رابعا: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

خامسًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.