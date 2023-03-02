أوكرانيا ترد على اتهامات روسيا بـ«هجوم الحدود»: استفزاز متعمد

وصف مستشار كبير للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتهامات روسيا بأن مجموعات من الأوكرانيين تسللوا إلى قريتين في منطقة «بريانسك» الواقعة على الحدود الروسية الأوكرانية، ونفذوا عمليات خطف واحتجاز رهائن واشتباكات، بأنها «استفزاز متعمد»، بحسب ما ذكرت شبكة «العربية نت».

مستشار زيلينسكي: روسيا تريد تخويف شعبها لتبرير ما ارتكبته خلال الأزمة

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم الخميس، إن الاتهامات حول وجود مجموعات أوكرانية في روسيا الاتحادية، في اعتباره، أنها أسلوب معروف للاستفزاز المتعمد، مضيفا، عبر «تويتر»، أن روسيا تريد تخويف شعبها لتبرير ما ارتكبته خلال الأزمة، مشيرا إلى أن الفقر تزايد بعد عام من الأزمة.

سقوط قتلى وجرحى خلال اشتباكات في منطقة حدودية

يأتي ذلك بعدما أعلن ألكسندر بوغوماز، حاكم منطقة «بريانسك»، اليوم الخميس، أن مجموعات أوكرانية تسللت إلى منطقة «كليموفسك» الواقعة في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، وقال إنها نفذت عمليات خطف واحتجاز رهائن من السكان المحليين، ووقوع اشتباكات خلفت قتلى وجرحى.

كما قالت السلطات وخدمات الطوارئ في منطقة «بريانسك» إنه تم احتجاز عدد كبير من المواطنين كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية «ليوبتشاني» الواقعة في المنطقة الحدودية.