ما الذي دار في اللقاء العابر بين وزيري خارجية روسيا وأمريكا بنيودلهي؟

أكد مسؤولون في روسيا والولايات المتحدة، إجراء لقاء قصير بين وزيري خارجية البلدين، سيرجي لافروف، وأنتوني بلينكن، لنحو 10 دقائق، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الخميس.

الخارجية الروسية: لقاء عابر بين لافروف وبلينكن

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اللقاء بين الوزيرين لافروف وبلينكن بأنه كان لقاءً عابراً، وقالت إن وزير الخارجية الأمريكي طلب الاتصال بوزير الخارجية الروسي، أثناء اجتماع مجموعة العشرين، وأكدت أنهما تحدثا لفترة وجيزة، وقالت إنه لم تكن هناك أي مفاوضات أو اجتماعات بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء.

محادثة 10 دقائق بين بلينكن ولافروف حول 3 نقاط

وفي المقابل، نقلت وكالة «أسوشيتدبرس»، عن مسؤولين أمريكيين أن المحادثة بين بلينكن ونظيره الروسي استمرت لنحو 10 دقائق، وقال مسؤول بارز إن وزير الخارجية الأمريكي انتهز الفرصة للتحدث مع لافروف بشأن 3 نقاط رئيسية، تتضمن أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا مهما استغرق إنهاء الأزمة الراهنة، وأنه على روسيا التراجع عن قرارها بتعليق انسحابها من معاهدة «نيو ستارت»، للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، بالإضافة إلى مطالبة موسكو بالإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المحتجز في روسيا بتهمة التجسس.

وتُعد المحادثة القصيرة بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة أول اتصال شخصي بين لافروف وبلينكن، منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي دخلت عامها الثاني في 24 فبراير الماضي، وتعود آخر محادثة بينهما إلى شهر يوليو من العام الماضي، في أول اتصال بعد انقطاع طويل.