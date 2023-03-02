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دفن جثمان والدة الفنانة رشا مهدي في مقابر الأسرة.. لم يتحدد موعد العزاء

كتب:

محمود الرفاعى
05:05 م | الخميس 02 مارس 2023
رشا مهدي

رشا مهدي

شيعت منذ دقائق، جنازة والدة الفنانة رشا مهدي التى توفيت صباح اليوم بعد صراع مع المرض، ولم يتحدد موعد العزاء حتى الآن.

رشا مهدي: أمي الغالية في ذمة الله

قامت الاسرة بدفن جثمان الراحلة فى مدافنها وكانت رشا مهدي قد أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها على تويتر، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله!، نسألكم الدعاء».

يذكر أن الفنانة رشا مهدي شاركت مؤخرا في مسلسل جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.

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بقلم محمود الرفاعى