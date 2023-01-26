رشا مهدي عن دورها في «جروب العيلة»: «كنت صعبانة على الجمهور»

أبدت الفنانة رشا مهدي سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية عن دورها في مسلسل «جروب العيلة»، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه.

وقالت رشا مهدي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها تلقت رسائل ومكالمات هاتفية عكست تفاعل الجمهور مع أحداث مسلسلها، مضيفة: «كنت صعبانة عليهم، وهو ما يعكس توحد المشاهدين مع الشخصية وتفاعلهم معها».

رشا مهدي تكشف أغرب مكالمة تلقتها بسبب مسلسلها

وكشفت رشا عن أغرب مكالمة تلقتها أثناء عرض الحلقات قائلة: «فوجئت بشخصية تُحدثني عبر الهاتف وتقول لي إنتي بتمثليني بالظبط وده اللي حصلي في حياتي، حيث سعدت بأن شخصية منى لمستها في حياتها».

وأضافت أن شخصية «منى» جديدة عليها، ولم تقدم مثلها في أدوارها السابقة، إذ أنها لم تجسد شخصية الزوجة التي تكتشف زواج زوجها عليها، وذلك رغم استقرار حياتها الأسرية معه من حيث التفاهم والحب وما إلى ذلك.

وتابعت: «ما شدني للعمل بشكل عام كان المعالجة الدرامية للأحداث، حيث رأينا تأثير هذه الزيجة على حياة أسرية ناجحة، فوجدنا أن الزوج يضحي بزيجته الثانية في سبيل الحفاظ على بيته وأولاده وحياته التي يحبها، وتعامله مع الموضوع برمته باعتباره خطأ وقع فيه».

أبطال مسلسل «جروب العيلة»

جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، وأحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وإخراج منال الصيفي.