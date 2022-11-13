رشا مهدي: أتحمس دائما لاختيارات مهرجان القاهرة السينمائي

قالت الفنانة رشا مهدي، إنها تتحمس دائما لمهرجان القاهرة السينمائي واختيارات إدارة المهرجانات للأعمال المختلفة.

وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «دائما متحمسة لكل اختيارات مهرجان القاهرة السينمائي، ولكل أفلامه، ودائما في المهرجان حاجات جديدة لأول مرة نشوفها».

الترميم والسينما العربية

وتابعت: «العام ده عندنا الترميم والسينما العربية، وفيه تنوع، وجعانة أني أتفرج وأشوف كل حاجة، وهحضر الفعاليات والعروض المختلفة».

واستطردت: «بعمل في مسلسل تدور فكرته حول عائلة بتعمل جروب على واتس آب بكل أجيالها، والكاست اللي معايا سميحة أيوب، وبتعطينا دروس في كل مشهد».