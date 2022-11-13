رئيس التحرير

أحمد الخطيب

رشا مهدي: أتحمس دائما لاختيارات مهرجان القاهرة السينمائي

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:12 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الفنانة رشا مهدي

الفنانة رشا مهدي

قالت الفنانة رشا مهدي، إنها تتحمس دائما لمهرجان القاهرة السينمائي واختيارات إدارة المهرجانات للأعمال المختلفة.

وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «دائما متحمسة لكل اختيارات مهرجان القاهرة السينمائي، ولكل أفلامه، ودائما في المهرجان حاجات جديدة لأول مرة نشوفها».

الترميم والسينما العربية

وتابعت: «العام ده عندنا الترميم والسينما العربية، وفيه تنوع، وجعانة أني أتفرج وأشوف كل حاجة، وهحضر الفعاليات والعروض المختلفة».

واستطردت: «بعمل في مسلسل تدور فكرته حول عائلة بتعمل جروب على واتس آب بكل أجيالها، والكاست اللي معايا سميحة أيوب، وبتعطينا دروس في كل مشهد».

اقرأ المزيد:

الإعلامية سالي شاهين: منظمو مهرجان القاهرة السينمائي اهتموا بإنتاج صناعة صديقة للبيئة

حسين فهمي وزوجته وبوسي شلبي أول الحاضرين على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي عن مهرجان القاهرة السينمائي: «بنعافر علشان نوصل لحاجة حلوة»

مدير مهرجان القاهرة السينمائي: لدينا أفلام متميزة ونستضيف أفضل مخرجي العالم
بقلم محمد أسامة رمضان