رشا مهدي: أتحمس دائما لاختيارات مهرجان القاهرة السينمائي
كتب:
محمد أسامة رمضان
08:12 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الفنانة رشا مهدي
قالت الفنانة رشا مهدي، إنها تتحمس دائما لمهرجان القاهرة السينمائي واختيارات إدارة المهرجانات للأعمال المختلفة.
وأضافت على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «دائما متحمسة لكل اختيارات مهرجان القاهرة السينمائي، ولكل أفلامه، ودائما في المهرجان حاجات جديدة لأول مرة نشوفها».
الترميم والسينما العربية
وتابعت: «العام ده عندنا الترميم والسينما العربية، وفيه تنوع، وجعانة أني أتفرج وأشوف كل حاجة، وهحضر الفعاليات والعروض المختلفة».
واستطردت: «بعمل في مسلسل تدور فكرته حول عائلة بتعمل جروب على واتس آب بكل أجيالها، والكاست اللي معايا سميحة أيوب، وبتعطينا دروس في كل مشهد».