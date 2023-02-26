قوافل قصور الثقافة تطوف قرى البحيرة.. فعاليات توعوية وورش فنية

نظم فرع ثقافة البحيرة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، بمشاركة بيت ثقافة إدكو، عدة قوافل ثقافية وفنية بقرى محافظة البحيرة ومراكزها في الفترة من 24 فبراير حتى 14 مارس 2023 م، في إطار الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة البحيرة بقيادة محمد البسيوني التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

فعاليات ثقافية في البحيرة

تضمن اليوم الأول للقافلة بالنادي الرياضي بالمعدية عدة أنشطة ثقافية وفنية، منها ورشة أشغال يدوي استخدامت فيها ورق ملون والألوان ومسدس شمع لتعليم الأطفال كيفية عمل أشكال فنية مختلفة مع شيرين سامي، بجانب ورشة حكي عن دور الثقافة في نشر الوعي والأنشطة، تحدثت خلالها إيمان القمحاوي عن حب الوطن والانتماء إليه.

وأكدت القمحاوي، أهمية قصور وبيوت الثقافة في الحفاظ على قيم المجتمع المصري، كما تم عمل كروت للمشاركين لما يقدونه في خدمة وطنهم الحبيب، بجانب ورشة رسم وتلوين لتعليم الأطفال أساسيات الرسم وتدريبهم على رسم التابلوهات، بمشاركة محمود نوار.