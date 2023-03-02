«قصور الثقافة» تحيي ذكرى وفاة «شاعر العامية» طاهر البرنبالي في كفر الشيخ

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى الشاعر الكبير طاهر البرنبالي ضمن برنامج «عطر الأحباب»، وذلك في السادسة مساء الاثنين المقبل، بقصر ثقافة مطوبس بكفر الشيخ.

يشارك في الاحتفالية بسيوني مرعي، سعيد شحاتة، محمود دوير، يدير اللقاء عبد الله عبد الصبور.

معلومات عن الشاعر طاهر البرنبالي

جدير بالذكر أن الشاعر طاهر البرنبالي من مواليد 22 نوفمبر 1958 بقرية برنبال بمحافظة كفر الشيخ، صدر له عدد من الدواوين الشعرية منها، «طالعين لوش النشيد»، «طفلة بتحبي تحت سقف الروح»، «طارت مناديل السعادة»، «طريق مفتوح ف ليل أعمى».

كما صدر له دواوين للأطفال، منها: «زغاليلو، ألوان يا عيال، مراجيح، البنت الشاطرة، فتافيت السكر، تفانين فنان، يحكى أن، مشاوير العصافير»، ورحل عن عالمنا في 3 مارس 2017.