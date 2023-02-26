موعد ومكان عزاء الشاعر سعد عبدالرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق

أعلنت أسرة الشاعر الراحل سعد عبدالرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، والذي رحل أمس عن عمر 69 عامًا، أنَّ عزاء الراحل سيقام مساء اليوم الأحد في المركز الإسلامي بمدينة أسيوط.

موعد ومكان عزاء الشاعر سعد عبدالرحمن

وأضاف الكاتب درويش الأسيوطي صديق الراحل، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّه حسب ما أعلنته أسرة الصديق الراحل سعد عبدالرحمن، سيقام العزاء مساء اليوم الأحد بالمركز الإسلامي بأسيوط، إذ سيتمّ نقل الجثمان من مستشفى الهرم، ليتمّ تشييعه اليوم في أسيوط.

وفاة سعد عبدالرحمن

وتوفي الشاعر سعد عبدالرحمن، مساء أمس السبت، بعد أزمة صحية مفاجأة، وخيمت حالة من الحزن على الوسط الثقافي عقب رحيله ونعاه العديد من أصدقائه ومحبيه، كما نعته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قائلة إنَّ الراحل «إداري ناجح، وكذلك شاعر قدير ترك العديد من الدواوين والأعمال الشعرية»

ونعاه المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قائلا، إنَّ الراحل «تمتع طوال فترة عمله في الثقافة الجماهيرية بالعطاء الكبير والتفاني في خدمة قضاياها، كما ترك بصمة لا يمكن أن تُنسى».

أعمال سعد عبدالرحمن

وتدرج سعد عبدالرحمن في المناصب بوزارة الثقافة حتى تولى رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة من 2011- 2014، كما صدَر له العديد من الكتب من بينها «حدائق الجمر»، «المجد للشهداء»، «كتاب التعليم المصري في نصف قرن»، وغيرها من الدراسات الأدبية والنقدية.