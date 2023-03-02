الحكومة: 5.5 مليون مستفيد من زيادة رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة

كشف مسؤول حكومي، أن عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة المستفيدين من الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يبلغ 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والجهات والهيئات الحكومية.

المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية

وأضاف المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيادة الجديدة لمرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبحسب الدرجات المالية، فإن المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية ستكون على النحو التالي:

- الدرجة الممتازة من 9000 جنيه إلى 10000 «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة العالية من 6600 إلى 7600 «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- درجة المدير العام من 5400 جنيه إلى 6400 «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الأولى من 4800 جنيه إلى 5800 «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الثانية من 4200 جنيه إلى 5200 «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الثالثة من 3740 جنيها إلى 4740 «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الرابعة من 3480 جنيها إلى 4480 «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الخامسة من 3240 جنيها إلى 4240 «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة السادسة من 3000 جنيه إلى 3500 «صافي أجر مكمل».