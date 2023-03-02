موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات.. 1000 جنيه حد أدني

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من القرارات اليوم لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، وذلك لتكون الزيادة في دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقده لمدينة المنيا الجديدة، اليوم الخميس، إن المواطن المصري يقع نصب عيني، وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا يحيد عنه، كما أشار الى الشعور بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي.

الرئيس السيسي يعلن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وقال الرئيس السيسي أنه وجه الحكومة اليوم بالتنفيذ الفوري زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

اما المعاشات أعلن الرئيس السيسي زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15%.

كما أعلن عن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا.

وأعلن الرئيس زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهريًا.

على أن تكون جميع تلك الزيادات في أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.