عاجل.. رئيس التأمينات: زيادة المعاشات تصل إلى 1635 جنيهًا

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته وقراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

وأوضح «عوض»، في تصريحات صحفية منذ قليل، أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل وفقًا لقرار الرئيس ستصرف بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

عدد المستفيدين يقارب 11 مليون مواطن

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهريًا، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

وأضاف أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتى 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش، مشيرًا إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه، تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذي.