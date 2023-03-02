بعد زيادة المعاشات الجديدة 2023.. «احسب هتقبض كام»

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15%، اعتبارا من أول إبريل 2023، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنّ هناك 10 ملايين و885 ألف و757 مستفيد من المعاشات والمستحقين للمعاش .

وأوضح مصدر بالتأمينات الاجتماعية، أنّه يجرى حساب قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2023 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات.

طريقة حساب المعاشات

وترصد «الوطن» زيادة المعاشات الجديدة 2023 تزامنا مع صرف معاشات أبريل، كالتالي:

- من يتقاضى 2000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2300.

- من يتقاضى 3000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3450 .

- من يتقاضى 4000 جنيه ، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600.

- من يتقاضى 5000 جنيه ، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 .

- من يتقاضى 6000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 6900 جنيه.

ويواصل أصحاب المعاشات الآن صرف معاشات شهر مارس 2023، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، لليوم الثاني على التوالي.