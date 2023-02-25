كيف أستعلم عن المعاش بالرقم القومي؟.. «المعاشات» تجيب

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كافة الخدمات المتعلقة بالمعاشات بشكل إلكتروني؛ تسهيلا على المواطنين، وتحديدا كبار السن، على إتمام كل ما هو متعلق بالاستعلام والصرف وغيرهما، ومن بين تلك التسهيلات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وتوفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خدمة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، عبر موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يمكن للمواطن، الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية واختيار الخدمة.

- ثانيا، قيام المواطن بكتابة البيانات وإدخال الرقم القومي بشكل صحيح ثم الضغط على أيقونة استعلام.

خدمات عديدة توفرها التأمينات الاجتماعية

وتوفر التأمينات الاجتماعية، خدمات كثيرة، بخلاف الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، وهي كالتالي:

ـالاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- تسجيل رقم تأميني.

- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- صرف منحة الزواج.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

ووفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة طرق للاستعلام عن مستحقات تأمينية بشكل سهل وسريع، فيمكنك الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية أو من خلال الاسم عبر الموقع الالكتروني، أو من خلال تطبيق تأميناتي الذي قامت بتطويره وطرحه المؤسسة لخدمة المواطنين بشكل فعال.

طرق الاستعلام عن مستحقات التأمينات

الاستعلام عن مستحقات التأمينات التي لم تصرف، وكيفية التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، والاستعلام عن مدة الاشتراك، والاستعلام عن الراتب من على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا.