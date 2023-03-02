السيسي يُبكر من موعد زيادة المعاشات للمرة الثانية على التوالي.. تفاصيل

لم تكف الدولة عن دعمها للمواطنين بإجراءات حماية اجتماعية عديدة في مختلف الأوقات، رغم الأزمات العالمية التي تمر بها مختلف الدول، ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم بمحافظة المنيا، موضحا أن الدولة تضع نصب أعينها المواطن المصري أولاً.

تفاصيل زيادة المعاشات

زيادات غير مسبوقة واستثنائية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات، فمن المعروف أن تزداد المعاشات في بداية شهر يوليو من كل عام، وفق نص قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث تنص المادة 35 على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الموافق 2 مارس 2023، زيادة المعاشات بنسبة 15%، انطلاقا من رؤية الدولة في التخفيف على كاهل الأسرة المصرية ودعمها، ما يؤكد زيادة المعاشات قبل موعدها الأصلى بثلاثة أشهر.

تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات 2022 9.6 مليار جنيه

لم تكن هي المرة الأولى التي قرر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات قبل موعدها بـ3 أشهر، ففي العام الماضي «2022»، قرر الرئيس في شهر إبريل 2022، زيادة قيم المعاشات بنسبة 13%، فبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة العالم الماضي 9.6 مليار جنيه وذلك عن الـ«ثلاة أشهر المبكرة عن الموعد الأساسي» وهم أشهر إبريل ومايو ويونيه، فوفق تقرير رسمي سابق لهيئة التأمينات الاجتماعية، بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه.

حظي أصحاب المعاشات على زيادة استثنائية كـ«منحة» أخرى من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، غير الزيادات المنصوص عليها قانونياً والتي بكّرت الدولة في إعلانها بـ«ثلاثة شهور»، في شهر نوفمبر الماضي 2022، بمبلغ 300 جنيه يتم صرفها شهرياً دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها.