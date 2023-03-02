حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بالبحيرة

قرر المستشار كريم الغزيري، وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد ماجدي مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاتجار في المخدرات بالبحيرة

جاء ذلك على خلفية ضبطهما وبحوزتهما 4 أسطوانات لمخدر الهيروين زنة 800 جرام تقريبا و73 تذكرة لذات المخدر قبل ترويجهم بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود.

كانت قد تمكن مكتب مكافحة المخدرات بالاشتراك مع وحدة مباحث إيتاي البارود من ضبط 4 أسطوانات لمخدر الهيروين زنة 800 جرام تقريبا و73 تذكرة لذات المخدر بحوزة عاطلين مقيمين بقرية ششت الأنعام التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

معلومات حول المتهمين

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من المقدم أحمد السعدني، الضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد قيام كل من «حاتم.ن.ح»، و«إسلام.ص.ع» عاطلين ومقيمين بقرية ششت الأنعام بالإتجار فى المواد المخدرة.

كما أفادت المعلومات قيام المتهمين بترويج المتهمين المخدرات على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

وحرر المحضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جانبه قال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهمين تصل إلى 25 عاما ويأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة