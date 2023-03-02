«الداخلية»: ضبط 198قطعة سلاح ناري و343 قضية مخدرات في 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك صيدليات مطلوب التنفيذ عليه في عدد 55 قضية شيكات بإجمالي مدد حبس بلغت 140 سنة وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق نفسه قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن 343 قضية مواد مخدرة بإجمالي 392 متهما.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 198 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهما، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 7 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 31 متهما.