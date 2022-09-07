تطورات واقعة قتل سائق بسبب تحميل الركاب في البحيرة.. تحليل مخدرات للمتهم

أمرت النيابة العامة، بعرض المتهم بقتل سائق في البحيرة على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان ما إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، كما استعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة المجني عليه، لتحديد سبب الوفاة.

بلاغ بمصرع شاب على يد آخر

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب على يد آخر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين العثور على الجثة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

خلاف على تحميل الركاب

بعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، توصلت الأجهزة الأمنية، إلى أن المتهم يعمل سائق، وأن السبب وراء ارتكاب الواقعة، خلاف بينهما على أولوية تحميل الركاب، وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان تواجد المتهم، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلاف بينه وبين الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

عرض المتهم، أمام تحقيقات النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب الاستماع لأقواله، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من التشريح.

الرأي القانوني في الواقعة

يرى منتصر قاعود الخبير القانوني، أن الواقعة، تندرج ضمن وقائع ارتكاب القتل أثناء المشاجرة، مشيرا إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».