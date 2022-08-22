حبس تاجر مخدرات 4 أيام لقتله صديقه أثناء تقسيم الأرباح في البحيرة

قررت جهات التحقيق في البحيرة، قبل قليل، حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل مسجل خطر أثناء تقسيم الأرباح الخاصة بالاتجار في المواد المخدرة.

مشاجرة بين مسجلين خطر تنتهي بقتل أحدهما

جاء ذلك إثر مشاجرة بينهما، قام على أثرها المتهم بضرب صديقه بواسطة بندقية خرطوش بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول «بسيوني ح ا ح» إلى مستشفى إيتاي البارود مصابا بطلق ناري وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة داخل غرفة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود، وتم تحرير المحضر رقم 9721 سنة 2022 إداري إيتاي البارود.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «بسيوني ع ع»، وذلك على أثر مشاجرة بينهما أثناء تقسيم المبالغ المالية المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، فقام المتهم على أثرها بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته صوب المجني عليه فأرداه قتيلا وفر هاربا.

وجرى تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العقيد هاني صبحي مفتش فرع البحث الجنائي، والمقدم محمد أكرم مرير رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وذلك لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وهو عبارة عن بندقية خرطوش وبعض المواد المخدرة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة عقب حدوث مشاجرة بينهما على تقسيم بعض الأموال الخاصة بالاتجار في المواد المخدرة.