تامر حسني يساند حلمي بكر بعد أزمته الصحية: «كلنا في ضهرك يا محترم»

حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة للموسيقار الكبير حلمي بكر، بعد أزمته الصحية الأخيرة، إذ شارك صورة له من داخل المستشفى ودعا له بالشفاء.

تامر حسني يساند حلمي بكر

وكتب تامر حسني على الصورة التي نشرها عبر خاصية «الأستوري»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ألف مليون سلامه عليك يا أستاذ حلمي يا كبيرنا، شد حيلك طول عمرك قوي، إن شاء الله شدة وتزول، دعوات الكل في ضهرك يا محترم».

وكان حسني، أعلن عودته لتصوير فيلمه الجديد «تاج»، ونشر صورة له بصحبة مخرجة الفيلم سارة وفيق أثناء التصوير وعلق قائلا: «مع المخرجة الجميلة سارة وفيق رجعنا إمبارح نستكمل تصوير فيلم تاج فيلم صعب أوي بشكل مش طبيعي بس إن شاء الله المصريين قدها وهشرحلكم قريب في بوست تاني حاجه مهمة أوي وليه بقول كده».

نجاح تامر حسني في فيلم بحبك

وحقق تامر حسني نجاح كبير مؤخرا، من خلال فيلمه الاخير«بحبك»، والتي كانت تدور أحداثه حول تتناول الأحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.