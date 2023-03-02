6 زيادات بالحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة في عهد السيسي خلال 8 سنوات

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تعتبر القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة، زيادة تبلغ حوالي 191%، خلال 8 سنوات، منذ تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد في 2014، ليشهد دخل الموظف الحكومي، تحسنا غير مسبوق في راتبه الشهري منذ تأسيس الجهاز الإداري للدولة.

191% زيادة المرتبات خلال 8 سنوات

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، الزيادات التي طرأت على مرتبات موظفي الحكومة بالجهاز الإداري للدولة خلال 8 سنوات منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 حتى اليوم، وجاءت كما يلي:

1- الزيادة الأولى في 2017: «200 جنيه زيادة»، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.

2- الزيادة الثانية في مارس 2019: «600 جنيه»، صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، وترتب عليه زيادة مرتبات جميع الدرجات الوظيفية، ليكون إجمالي المرتبات بالعلاوات في شهر يوليو 2019 على النحو التالي:

- الدرجة السادسة «العمالية» 2150 بدلامن 1850 جنيه.

- الدرجة الخامسة 2200 جنيها، بدلا من 1870 جنيها

- الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها

- الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها

- الدرجة الثانية 3000 جنيه، بدلا من 2600 جنيه.

- الدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها.

- درجة مدير عام 4000 جنيه، بدلا من 3000 جنيه.

- الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه.

- الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

3- الزيادة الثالثة في مارس 2021: «400 جنيه»، وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه بزيادة 400 جنيه بنسبة زيادة 20%.

4- الزيادة الرابعة في أبريل 2022: «300 جنيه» وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.

5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022: «300 جنيه» صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، من خلال علاوة استثنائية 300 جنيه، تضاف إلى أساسي المرتب.

6- الزيادة السادسة في 2 مارس 2023: «1000 جنيه» ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه للدرجة السادسة العمالية أدنى الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.

10000 جنيه للدرجة الممتازة و3500 جنيه للسادسة

وبذلك تصبح الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة حاليا، وفقا لدرجاتهم الوظيفية على النحو التالي:

- الدرجة الممتازة 10000 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة العالية 7600 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- درجة المدير العام 6400 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الأولى 5800 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الثانية 5200 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الثالثة 4740 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الرابعة 4480 جنيه «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة الخامسة 4240 جنيها «أجر مكمل حسب الشريحة وقبل الاستقطاعات».

- الدرجة السادسة 3500 جنيه «صافي أجر مكمل».