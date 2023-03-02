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عاجل.. تعرف على الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة بعد الزيادة الجديدة

كتب:

كريم روماني
03:38 م | الخميس 02 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، في إطار التعجل إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

وجاءت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة كالآتي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها تكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة تكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.