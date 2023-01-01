عضو بـ«القومي للأجور»: زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص للمرة الثانية بعد رمضان

كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، عن تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ2700 جنيه، موضحا أنه جرى الاتفاق على هذا الأمر خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط ووزير القوى العاملة وحضور اتحادات العمال وأصحاب العمال.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 فضلا عن وجود زيادة دورية قدرها 100 جنيه.

وأكد أنه سيكون هناك اجتماعا آخر للمجلس عقب شهر رمضان المقبل، للنظر في مدى انفراجة الحالة الاقتصادية، ومن ثم زيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى.

وأكمل: «هدفنا دعم الصناعات وتطويرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحاولة القضاء على معوقات الصناعة»، مضيفا أن مجابهة التضخم تكون من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهضة الاقتصادية والزراعية، ما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين.