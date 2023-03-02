شركة روسيا تعلن سقوط طائرة عسكرية أثناء اختبارها

كشفت شركة يونايتد إيركرافت كوربوريشن، أحد أهم شركات تصنيع الطائرات الحكومية في روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، عن فشل اختبار لطائرة نقل عسكرية وتوفي موظف وأصيب آخر، بحسب موقع «روسيا اليوم» القريب من الحكومة الروسية.

ووقع هذا الحادث في مصنع «أفياستار» بمدينة أوليانوفسك القريبة من منطقة الفولجا الروسية، التي تتخصص في إنتاج وصيانة طائرات النقل العسكرية والمدنية.

تضرر 5 أشخاص في الحادث

وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه :«موظف واحد على الأقل في المصنع توفي في الحادث وأصيب آخرين في هذه الواقعة»، بدورها نقلت وسائل الإعلام الروسية عن وجود 5 أشخاص تضرروا من الواقعة الحادثة على الأقل وسط تحقيق لجنة مكافحة الفساد حتى الآن.

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية منذ سنة بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية انفصالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها لمساندة هذه الأقاليم ضد أوكرانيا، وسط عقوبات نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على روسيا ومنع تصدير قطع غيار الأسلحة لها.