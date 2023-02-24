وزير الخارجية السابق لـ«القاهرة الإخبارية»: الأزمة الروسية الأوكرانية ستفرز نظاما دوليا جديدا

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، إن الأزمة الروسية الأوكرانية حدث جلل، مُتوقعًا أن يطول أمدها، لافتًا إلى أن المتغيرات التي ترتبت عليها سريعة وحادة، موضحًا أنها ستؤدي إلى تلاشي دول وكيانات وستضعف قوة الاتحاد الأوروبي، وأنها أنتجت تحالفات جديدة كالتحالف الآسيوي، كما أنها ستعمل على إنشاء نظام دولي جديد.

الأزمة الروسية الأوكرانية ليس فيها منتصر أو مهزوم

وأضاف «العرابي»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية مُختلفة، واستمرارها يعني استنزاف قوى كثيرة وليس فيها منتصر أو مهزوم، موضحًا أن تماسك الموقف الغربي أثر على روسيا، وأن الأمم المتحدة غير قادرة على التعامل مع مثل هذه الأزمات.

تمدد الناتو

وتابع وزير الخارجية السابق: «أتوقع تمددًا للناتو في المرحلة المقبلة، وأن الموقف ليس في صالح روسيا خلال الفترة المقبلة.. الشتاء كان عاملًا مساعدًا لروسيا في كل الأزمات»، موضحًا أنه توقع انهيارًا كبيرًا في أوروبا، لكن الواقع مُختلف وأن المنطقة العربية تأثرت كثيرًا بالأزمة، وأن تداعياتها فرضت نفسها على المنطقة العربية، لافتًا إلى أن الأمن المائي والغذائي يُهدد المنطقة بشكل كبير.