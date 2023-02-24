الإعلامي محمد سعيد محفوظ: الأزمة الروسية الأوكرانية غيّرت وجه العالم في عام

قال الإعلامي محمد سعيد محفوظ، إنه مر عام على الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا العام تغير فيه وجه العالم، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية تفاقمت وتأزم المشهد السياسي، وتعمق الاستقطاب ما بين مؤيد ومعارض، واختلطت الفوضى بأصوات العقلاء والحكماء الذين ينادون بسرعة التدخل والوساطة لإسكات المدافع وإنقاذ الأبرياء.

عام غيّر العالم

وأضاف «محفوظ»، خلال تقديمه برنامج «العاشرة»، الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز»، أنه خلال هذا العام تغيرت للأبد حياة ملايين الأسر، كانت تعيش في سلام واستقرار فأجبرتها الأزمة على مغادرة منازلها والفرار من بلدانها والتوجه إلى دول مختلفة من العالم وخاصة أوروبا.

8 ملايين لاجئ أوكراني

وأوضح الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن الأمم المتحدة تقول إن هناك ما يقرب من 8 ملايين لاجئ أوكراني مسجل حتى الآن في أوروبا فروا من بلادهم منذ عام تقريبا، فكانت أوروبا في البداية تفتح ذراعيها للمنكوبين وتشجعهم على الاحتماء بأراضيها، لكن الوضع الآن تغير، متسائلًا: «ما مصير هؤلاء اللاجئين وما الذي ينتظرهم؟».