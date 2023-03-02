عاجل.. «البترول» تعلن طرح أول مزايدة لتنمية 8 حقول
كتب:
مارينا رؤوف
07:52 م | الخميس 02 مارس 2023
إعلان المزايدة
اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة ان الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت اول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والانتاج ( EUG) و تشمل ٨ حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية.
و اكد الوزير ان طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لاتزال تحتوي علي كميات من الزيت الخام ، مشيرا إلى اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام احدث الطرق التكنولوجية بحيث يمكن انتاج الخام من الخزانات بديلا عن الطرق التقليدية .
و اضاف الملا ان هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات علي الاستثمار في اعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.
و تشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران و خليج الزيت تحت اشراف شركة سوكو ، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية و جازورينا و رأس العش وايست زيت و اشرفي تحت اشراف شركة اوسوكو ،ومنطقة تنمية وادي السهل.