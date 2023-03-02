عاجل.. «البترول» تعلن طرح أول مزايدة لتنمية 8 حقول

اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة ان الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت اول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والانتاج ( EUG) و تشمل ٨ حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية.

و اكد الوزير ان طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لاتزال تحتوي علي كميات من الزيت الخام ، مشيرا إلى اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام احدث الطرق التكنولوجية بحيث يمكن انتاج الخام من الخزانات بديلا عن الطرق التقليدية .

و اضاف الملا ان هذه الحقول تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات علي الاستثمار في اعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول.

و تشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران و خليج الزيت تحت اشراف شركة سوكو ، بالإضافة إلى حقول شقير البحرية و جازورينا و رأس العش وايست زيت و اشرفي تحت اشراف شركة اوسوكو ،ومنطقة تنمية وادي السهل.