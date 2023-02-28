وزير البترول: التعاون مع شركة إيني الإيطالية نموذج للشراكة الناجحة

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من جامعة بولي تكنيكو دي ميلانو الإيطالية، ضمّ إيمانويلا كولومبو، رئيس الوفد المفوضة لشؤون السياسات العلمية، ونيكولو أستي، رئيس الوفد المفوض لشئون العلاقات الدولية مع أفريقيا، حيث استعرض الوفد، خطط الجامعة الإيطالية للتعاون مع الجامعات المصرية في مجالات التدريبات العلمية والعملية المختلفة، خاصة في تخصصات البترول والغاز وتكنولوجيات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات والطاقات المتجددة والصناعة على وجه العموم.

مواجهة التغيرات المتلاحقة في صناعة البترول

وخلال اللقاء، أكد الملا أهمية توافق التدريب العملي مع الدراسات النظرية، لإعداد جيل مطلع ومستعد لمواجهة التغيرات المتلاحقة فى صناعة البترول والغاز والتحول الطاقي واستدامة الإمدادات، بالتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، مثمنا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الإيطالية فى مختلف المجالات والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق نجاحات عديدة وفائدة كبيرة للجانبين، وأشار إلى أنّ تعاون قطاع البترول مع شركة إيني الإيطالية، نموذجا متميزا للشراكات الناجحة في مجال البترول والغاز.

معدلات الطلب المتنامي على الطاقة

من جانبها، أكدت إيمانيولا أنّ الجامعة لديها عدة مشروعات وبرامج تدريب مقترحة للتعاون العلمي مع الجامعات المصرية في مجالات صناعة البترول والطاقة المتجددة المختلفة للمهندسين والفنيين، خاصة بجامعات عين شمس وبورسعيد والسويس، مشيرة إلى إجراء الجامعة الإيطالية لدراسة موسعة ومناقشات لاحتياجات سوق العمل في مصر وأفريقيا، وآفاق التطورات والتغيرات الكبيرة التي تشهدها صناعة البترول العالمية والإقليمية، مع الوضع في الاعتبار التحديات العالمية الحالية ومعدلات الطلب المتنامي على الطاقة.

وأضافت أنّ البرامج المقترحة تتضمن التدريب على أحدث تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات واحتياجات مستقبل التحول الطاقىي والاستدامة.

حضر اللقاء، المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني، وماتيا كامبنياتي، المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية بمصر.