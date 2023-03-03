خريطة انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق محافظة الغربية غدا.. اعرف الأماكن

أعلن قطاع غرب التابع لشركة كهرباء، جنوب الدلتا بمحافظة الغربية، عن قطع الكهرباء عن عدة مناطق، من بينها مدينة السنطة بالكامل، 15 قرية تابعة، بجانب 4 قرى تابعة لمركز زفتى، وذلك غدا السبت، لمدة 3 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بهدف الحفاظ على مستوى الخدمة والحد من الأعطال.

أماكن فصل التيار

وأعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، عبر صفحته الرسمية، أنه سيتم فصل التيار عن مدينة السنطة بالكامل، وعدد من القرى، من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا، وتشمل أيضاً عدة قرى تابعة، الجعفرية، البذنجانية، سحيم، ميت الليت، ميت ميمون، شندلات، الجميزه، المنشأة الكبري، مسهلة، ميت المخلص، ميت غزال، شنيرة، البندرة، كفر الحاج داود، شنراق وتوابعها، بجانب قطع التيار عن بعض قرى مركز زفتى، في ذلك التوقيت، ولمدة 3 ساعات أيضا، كفر حسين، السحيمية، جزء من شرشابة، وميت المخلص.

أخذ التدابير اللازمة

وطالبت الشركة في بيانها، أهالي المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي باتخاذ احتياطهم خلال فترة الانقطاع من تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة، موضحة أن أسباب فصل التيار الكهربائي ترجع إلى إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية.