عودة التيار الكهربائي لوسط العريش بعد انقطاع ساعات لأعمال الصيانة

عاد التيار الكهربائي لوسط مدينة العريش، بعد انقطاع دام لساعات منذ صباح اليوم، أدى إللى انقطاع خدمات الإنترنت الأرضي والهواتف المنزلية.

وذكرت شركة الكهرباء، في بيان لها، أن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة عملية إصلاحات وإعادة تأهيل بعض الخطوط وتغيير الكوابل الهوائية إلى كوابل أرضية، والعمل على تطوير شبكات الكهرباء بما يتناسب مع المرحلة القادمة من عملية الأعمار، التي تقوم بها الحكومة في جميع المدن والقرى بشمال سيناء.

ومن جهة أخرى، أكد خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، لـ«الوطن» أنّ عملية إصلاح الخطوط فى قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ستستمر بعض الوقت، منوهًا أنه تم إعادة التيار الكهربائي لقرية شيبانة والمهدية والتجمعات السكنية المجاورة.

6 محولات جديدة جنوب الشيخ زويد ورفح

وأضاف «حماد» أنه تم طلب 6 محولات من الشركة الأم، لتركيبها في تلك المناطق، مؤكدا أن تركيب المحولات الجديدة والصناديق الكهربائية، سيقضي تماما على عملية الانقطاع المتكرر للكهرباء في بعض المناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

إعادة الخدمات للقرى العائدة

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أصدر تعليمات خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة الأسبوع الماضي، بالعمل على إعادة جميع الخدمات للقرى العائدة، بما فيها المياه والكهرباء والشبكات.