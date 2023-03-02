اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس يعلن حزمة قرارات «حماية اجتماعية»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

الرئيس يعلن حزمة قرارات «حماية اجتماعية» أثناء افتتاح مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمنيا

«يد تبنى.. ويد تحمى»

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 51% اعتبارًا من أول أبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.

«السيسى»: ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية.. وتلك الإنجازات صنعتها سواعد المصريين

الحرب الأوكرانية تسبّبت في ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم.. وإجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة أسهمت في تقليل آثارها على المواطنين

المواطن وجودة حياته هما الهدف المحدد الذى لا نحيد عنه.. وتجاوزنا معًا كافة الأزمات والتحديات

قادة الأحزاب والنواب يرحبون بالقرارات: هدايا الرئيس جاءت في توقيت مهم لدعم المواطنين في مواجهة أعباء الأزمات الاقتصادية.. وتسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار

اقتصاديون ونقابيون: القرارات تمثل حماية مهمة للمواطنين من تبعات الأزمة العالمية.. وتؤكد دعم الرئيس لمحدودي الدخل.. وزيادة المرتبات والمعاشات جاءت في توقيت مناسب لتحسين أوضاع كل الفئات

الصفحة الثانية

وزير العدل: مصر حريصة على كفالة حقوق الإنسان لتصبح أسلوب حياة

فحص 4.5 مليون طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

مصر تواصل تقديم مئات الأطنان من المساعدات لسوريا وتركيا بحرًا

مباحثات مصرية أردنية للتعاون حول «مترابطة المناخ واللاجئين»

وزير السياحة يعلن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بـ«سكان بيراميدز»: عثرنا على ممر جمالونى بطول 9 أمتار وعرض 2.10 سم داخل هرم خوفو

«عيسى»: الدولة تحرص على الاهتمام بآثار مصر وحضارتها.. و«الخشت»: الكشف نتيجة عمل 7 سنوات

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال المصرية

«IGI Developments» تضخ مليار جنيه في الإنشاءات خلال 2023

الصفحة الثالثة

الرئيس يعلن حزمة قرارات «حماية اجتماعية» أثناء افتتاح مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمنيا

«يد تبنى ويد تحمى»

«السيسى»: الدولة ماضية في استكمال مسيرة البناء والتنمية.. وتلك الإنجازات صنعتها سواعد المصريين

الصفحة الرابعة

«السيسى» يتناول الإفطار.. مع أهالى «المعصرة»: نخفف عن المواطنين بإجراءات الحماية الاجتماعية

الرئيس: شاهدنا محاولات بث الفتنة في عدة محافظات لتخريب البلد والأسر المصرية قدمت أبناءها للوطن لنعيش في استقرار

«السيسى» لـ«متطوعى حياة كريمة» بالمنيا: فخورون بما تقدمونه لبلدكم.. ويتفقد مدرسة المتفوقين.. ويوقع على لوحة تذكارية من تصميم الطلاب

الرئيس يشهد عددًا من العروض الفنية بالمسرح المدرسى ويلتقط صورة تذكارية مع الطلبة وأسرهم

الصفحة الخامسة

«مدبولى»: الرئيس وجّه بعدم ترك أى شبر في مصر دون تنمية وتعمير.. ونحتاج إلى 70 تريليون جنيه ليشعر كل مواطن بالتطور

«مدبولى»: الدولة أنفقت 5 مليارات جنيه في التعليم العالى لزيادة عدد الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة.. وأهم إنجاز كان إنشاء جامعة المنيا الأهلية

أحمد حسن يشكر الرئيس لدعمه «كابيتانو مصر»

كابتن المنتخب السابق: المشروع لاكتشاف المواهب وحاسس بتغيير كبير بفضل المشروعات الجديدة

الرئيس يكرّم 9 شخصيات بارزة من أبناء المحافظة

أهالى المنيا يرحبون بـ«السيسى»: شرّفت ونوّرت «عروس الصعيد» يا ريس

«عبدالعزيز»: المحافظة شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة.. و«أسماء»: لديه إصرار على تغيير البلد للأفضل في أسرع وقت ويعمل في صمت واثقًا من توفيق الله

«المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية»: المنيا ضمن أولويات النهوض بالمنظومة الصحية

الصفحة السادسة

ترحيب واسع بقرارات «السيسي»

نواب وسياسيون: هدايا الرئيس جاءت في توقيت مهم لدعم المواطنين في مواجهة أعباء الأزمات الاقتصادية

«زين الدين»: الزيادة تساهم في تعزيز قدرات المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار.. و«أبوالفتوح»: تستهدف تخفيف آثار الأوضاع الصعبة

«المصرى»: المصريون صامدون خلف رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

«الشهابى»: يجب على الحكومة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار لتحقق قرارات الرئيس أهدافها

«عفيفى»: تؤكد اهتمام الرئيس ومتابعته لأحوال الشعب وحرصه على توفير حياة كريمة للمصريين.. و«عمار»: تخفف من توابع الأزمة الاقتصادية العالمية

«الجبلاوى»: هدية للشعب في ظل التحديات الاقتصادية.. و«فرج»: توقيتها مهم لكبح جماح التضخم وطمأنة المواطنين قبل حلول شهر رمضان والعيد

اقتصاديون: القرارات تمثل حماية مهمة للمواطنين من تبعات الأزمة العالمية

«بدوى»: تؤكد دعم الرئيس لمحدودى الدخل.. و«هديب»: «السيسى» يهدف لحماية الطبقات الأولى بالرعاية في مواجهة التحديات العالمية الجسيمة

الرئيس «السيسى» أصدر حزمة برامج للحماية الاجتماعية للتخفيف عن أصحاب المعاشات

نقابيون: زيادة الرواتب والمعاشات تُحسن الوضع الاقتصادى لكل الفئات

«هيئة التأمينات»: 10 ملايين و885 ألفًا و757 مستفيدًا من زيادة الـ15% في أبريل المقبل.. و«هاشم»: تخفيفًا عن كاهل الأسرة المصرية

«أبوعيطة»: تثبت تقديره ومتابعته لمعاناة المواطنين وآرائهم

و«النبراوى»: جاءت في توقيت مناسب لمواجهة آثار الأزمة الأوكرانية

الصفحة السابعة

«المنيا».. 8 سنوات من الإنجازات

تميزت بالعديد من المقومات على رأسها «الزراعية» ومشروعات كبيرة نفذتها الدولة بالمحافظة

الصفحة الثامنة

«كل الأوراق مكشوفة»

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك.. الثأر يغلب على اللقاء.. و«المباغتة» طريق بيراميدز للوصول للمرمى

غيابات بالجملة في الأهلى.. «متولى والشحات وعبدالفتاح»

يضعون «كولر» في موقف صعب.. والخزينة تنتعش من «فيفا وكاف»

الأزمة تتفاقم

طموحات شبابية

الأرقام تطارده

ليلة استثنائية لـ«صلاح».. ومشهد عربى أمام الجمهور يكشف سر «حجامة» الفرعون

«جامبيا» تسعى لمواصلة مشوار النجاح

ومنتخب تونس يصطدم بالكونغو