الرئيس السيسي عينه على الفقير.. مد شبكة حماية اجتماعية لأهالي سوهاج

عملت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الرعاية الاجتماعية لأهالي محافظة سوهاج، من خلال رفع كفاءة وفاعلية شبكة الحماية الاجتماعية، لتضم كل من لا دخل له، وكل من لا عائل له، وتنفيذ المبادرات الاجتماعية والصحية، ويأتي على قمة المبادرات الاجتماعية برنامج تكافل وكرامة.

ومنذ يناير 2015، بلغت قيمة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة مبلغ 11.4 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المستفيدين 324.4 ألف مستفيد، و8.9 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة، و212 جنيه إجمالي القروض المنصرفة لتنفيذ 43 ألف مشروع.

توفير فرص عمل

تنفيذ مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتأمين سبل المعيشة للمواطنين، رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (غرب جرجا - غرب طهطا)، جار الانتهاء من المشروعات بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

مشروعات مقرر افتتاحها

مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة غرب جرجا عدد 178 وحدة صناعية بتكلفة 878 مليون جنيه لتوفير عدد 14 ألف فرصة عمل مباشرة/ غير مباشرة.

تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، توفير قروض بقيمة 2.4 مليار جنيه لتمويل 117 ألف مشروع وإتاحة 177 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى منح بإجمالي تمويل 229 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال

المجمع التكنولوجي بجامعة سوهاج بتكلفة 78 مليون جنيه بهدف دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.