خريطة مشروعات التعليم العالي في المنيا.. تكلفتها تتخطى ملياري جنيه

شهدت محافظة المنيا تطورًَا كبيرًا في مجال التعليم العالي خلال السنوات الماضية الذي جاء إيمانًا من الدولة المصرية بتوفير كوادر بشرية علمية تلبي احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتوفير الدراسة الأكاديمية للعلوم الحديثة، والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل، لذا فقد بلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنتهية والجارية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المحافظة نحو 2.1 مليار جنيه في الفترة (يوليو 2014 - 2022)، بالإضافة إلى إنشاء جامعتين أولهما أهلية وثانيهما خاصة.

17 مشروعا في قطاع التعليم العالي بمحافظة المنيا

وبحسب تقرير رسمي عن إنجازات الدولة المصرية في المنيا، فقد تم الانتهاء من عدد 13 مشروعًا بقطاع التعليم العالي بإجمالي تكلفة 975 مليون جنيـه وجـارِ العمل على عدد 4 مشروعات بإجمالي تكلفة 1.1 مليار جنيه.

جامعة المنيا الأهلية

ومن أهم هذه المشروعات إنشاء جامعة المنيا الأهلية على مساحة 41 فدانًا بمدينة المنيا الجديدة، تتبع جامعة المنيا «الجامعة الأم»، لتكون امتدادًا لها، وتحقيقا لرؤيتها ورسالتها.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وتعمل وفقا لأحدث النظم العالمية لتقديم مستوى تعليم عال على المستوى الأكاديمي والتطبيقي.

إنشاء كلية الحقوق ومباني إسكان طلابي

تم إنشاء كلية الحقوق بجامعة المنيا في يونيو 2016، لإعداد كوادر بشرية مؤهلة فنيا ولديها المهارة اللازمة للعمل في مختلف المجالات القانونية والمحاماة والنهوض بأعباء الوظائف القضائية المختلفة.

ويأتي ذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2206 لسنة 2015 ، بإضافة كلية الحقوق إلى جامعة المنيا، وعليه تم إنشاء مباني إسكان طلابي بتكلفة إجمالية بلغت 22.7 مليون جنيه.

إنشاء جامعة خاصة

كما أولت الدولة اهتمامًا بالتعليم الأزهري، فقد تم إصدار قرار رئيس الوزراء رقم 2707 لسنة 2018، بالموافقة على تحويل فصول كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة الملحقة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط - التابعة لجامعة الأزهر إلى كلية مستقلة.

وفي إطار الاهتمام بالتعليم الجامعي الخاص فقد تم إصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة اللوتس» مقرها مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.

استثمارات التعليم العالي في المنيا

بلغت الاستثمارات العامة المستهدفة والموجهة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بخطة عام 2022/2021 بمحافظة المنيا 689.4 مليون جنيه بنسبة 20.3% من إجمالي قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة.