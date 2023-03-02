زلزال بقوة 6.8 درجة بالقرب من سواحل فانواتو فى المحيط الهادي

أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، بأن زلزالا بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر وقع فى المحيط الهادئ بالقرب من سواحل فانواتو، بحسب «روسيا اليوم».

معلومات حول الزلزال

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن بؤرة الزلزال كانت على بعد 92 كلم غربي مدينة لوغانفيل التي يبلغ عدد سكانها 13.3 ألف شخص، وكانت البؤرة بعمق 33 كيلومترا، ولم ترد أى معلومات عن دمار أو سقوط مصابين وضحايا بنتيجة الزلزال.

كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال ظهور موجات التسونامي.

جدير بالذكر، أن فانواتو هي دولة جزرية، تضم أكثر من 80 جزيرة، وتقع في الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ، على بعد نحو 1750 كلم إلى الشمال الشرقي عن أستراليا.

ويبلغ عدد سكان الدولة نحو 300 ألف شخص، وهي تعتبر وجهة سياحية ذات شعبية وسط هواة رياضة ركوب الأمواج.