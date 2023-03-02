حنفي جبالي: ناقشنا تدعيم العلاقات الاقتصادية مع رئيس مجلس الشعب الصومالي

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن لقاءه برئيس مجلس الشعب الصومالي الشيخ آدم محمد نور، كان مثمرا للغاية، تناولنا فيه العلاقات بين مجلس النواب المصري ومجلس الشعب الصومالي.

وأضاف جبالي، في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية»، أكدنا له على الفور تكوين مجموعة صداقة برلمانية بين المجلسين، كما تناولنا كذلك تدعيم العلاقات على المستوى البرلماني.

التدريب بمجلس النواب

ولفت رئيس مجبس النواب، إلى أنه اتفق مع الضيف على استقبال الإخوة من الصومال من مجلس الشعب الصومالي، سواء الفنيين أو الإداريين أو أعضاء البرلمان في مجلس النواب المصري وتبادل الزيارات، وكذلك في مركز التدريب الذي يمثل علامة مميزة في مجلس النواب المصري، لنقل الخبرات إليهم، بناء على طلبه، وأكدت له أننا مستعدون لذلك.

العلاقات الاقتصادية

وتابع: «ناقشنا كذلك العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحدثنا عن دعمنا للشعب الصومالي في جميع المجالات، بخاصة مجال مكافحة الإرهاب، والدعم المستمر للشعب الصومالي الشقيق، وبدوره قدم الشيخ آدم الشكر للحكومة المصرية، وطالب بضرورة التواصل المستمر بين المجلسين».