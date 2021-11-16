بريد الوطن.. أنفاق التنمية والتعمير فى سيناء

تمثل أنفاق قناة السويس أفضل وأسهل الوسائل للعبور لسيناء، وهى بلا منازع تربط شرق القناة بغربها، وكذلك سيناء بالدلتا ووادى النيل، ويكفى أن هذه الأنفاق اختصرت وقت العبور إلى ما يقرب من خمس عشرة دقيقة، وللعلم فقد شارك فى إعداد هذه الأنفاق أربع شركات مصرية، وما يقرب من خمسة آلاف مهندس وفنى وعامل مصرى، ولن يدرك المرء مدى صعوبة إتمام هذا الإنجاز العظيم إلا إذا عرف أن الحفر قد تم على عمق أربعين متراً تحت سطح القناة، أى بما يعادل ارتفاع عمارة طولها عشرة طوابق، وفى واقع الأمر إذا كان المصريون قد أنهوا العبور الأول للقناة فى عام 73 من أجل التحرير، فإن عبورهم حالياً من خلال أنفاق القناة إنما يعلن عن العبور الثانى للقناة، ولكن من أجل التنمية والتعمير لسيناء، وإذا كانت الدولة قد نجحت فى توفير مياه الشرب لسيناء، ونجحت كذلك فى إنشاء شبكة طرق عصرية جديدة، وتعد العدة لاستصلاح نصف مليون فدان فى سيناء، فإننا نناشد الدولة بضرورة الاهتمام بإنشاء مصانع لاستغلال الثروة المعدنية والمحجرية فى سيناء، وأيضاً نناشدها بشدة للعمل جدياً على إنشاء مدن ساحلية جنوب الطريق الساحلى فى شمال سيناء على غرار مدينة الإسكندرية.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب - القاهرة

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