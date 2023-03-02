فريق علي أبو جريشة يواجه «بوبو» في إياب نصف نهائي «كابيتانو مصر»

تشهد حلقة اليوم الخميس، من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أولى مباريات الإياب في نصف النهائي.

المباراة تقام ضمن لقاءات نصف النهائي، وتجمع بين فريقي علي أبو جريشة بقيادة محمد اليماني، وفريق بوبو بقيادة أحمد الكاس.

وفاز فريق علي أبو جريشة بهدف نظيف على نظيره بوبو في مباراة الذهاب من نصف النهائي.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.