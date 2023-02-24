صلاح حسني يمنح شارة «كابيتانو مصر» الذهبية لـ أحمد الكاس: مثلي الأعلى

تضمنت الحلقة الـ 20 من برنامج كابيتانو مصر على قناة ON، حضور النجم أحمد صلاح حسني، الذي التقى اللاعبين.

ومنح النجم أحمد صلاح حسني، ضيف الحلقة، الشارة الذهبية للكابتن أحمد الكاس، مؤكدا أن هذا يحدث لأول مرة فى البرنامج واستثناء، ولكنه قرر منحه الشارة لأنه كان مثلا أعلى له، سواء فى اللعب أو في الأخلاق.

وشهدت الحلقة الجديدة من كابيتانو مصر ظهور النجم أحمد صلاح حسني من جديد بعد ظهوره فى حلقة أمس الخميس.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وتقدم قناة ON بثا مباشر للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، وتذاع حلقات البرنامج الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة "ON"ـ فى الحاديه عشر مساء.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذى يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية، ويستهدف البرنامج اكتشاف المواهب، والتواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.