نقابة الصحفيين تعقد جمعيتها العمومية اليوم.. اعرف النصاب القانوني

تعقد نقابة الصحفيين جمعيتها العمومية اليوم، حال اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء بجدول المشتغلين المسددين للاشتراكات، وحال عدم اكتمال النصاب يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتنعقد يوم الجمعة 17 مارس ويشترط لاكتمال النصاب حضور 25% من الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات وفقا لقانون النقابة.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وقال أيمن عبدالمجيد سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين المسددين للاشتراك يبلغ 9221 عضوا، فيما يبلغ إجمالي عدد من يحق لهم التصويت 9843 عضوا، وما زال متاحا لـ 606 أعضاء التصويت حال سداد الاشتراك حتى يوم الانعقاد.

وأوضح سكرتير عام النقابة في تصريح له أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية اليوم الجمعة يبلغ 4611 عضوا، بينما يكتمل النصاب القانوني عند الدعوة الثانية للانعقاد بحضور 2306 أعضاء، هم ربع الأعضاء المسددين للاشتراك.

الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

ويخوض انتخابات نقابة الصحفيين 11 مرشحا على مقعد النقيب و40 مرشحا لعضوية مجلس النقابة، بعد إعلان لجنة الترشيح القائمة النهائية للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة تحت السن وفوق السن، وتم ذلك على مدار 5 أيام متواصلة.

وتجري استعدادات نقابة الصحفيين لانعقاد الجمعية العمومية بتعاقد أمني وتحت إشراف قضائي، ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية اليوم في حال اكتمال النصاب من الأعضاء المشتغلين، وفي حال عدم الاكتمال يتم تأجيل الانعقاد لمدة أسبوعين، على أن يكتمل النصاب بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين بالنقابة والمسددين للاشتراكات.

وبدأ المرشحون على مقعد النقيب ومقاعد عضوية مجلس النقابة، جولاتهم الانتخابية التي استمرت على مدار الأيام الماضية للتعريف ببرامجهم الانتخابية في مختلف المؤسسات الصحفية، وجاء ذلك في إطار سير العملية الانتخابية للنقابة التي بدأت في 11 فبراير وتستمر حتى مارس الجاري لحين إعلان النتيجة النهائية لمقعد النقيب وأعضاء المجلس.

وينص قانون نقابة الصحفيين على أن الجمعية العمومية تنعقد في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام لإقرار الميزانية، ويقوم بالتسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية الأعضاء المسجلون بجدول المشتغلين والمسددون لاشتراكات النقابة، وتجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة كل عامين على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة، ووافقت الجمعة الأولى لإجراء انتخابات الصحفيين 2023 هذا العام يوم 3 مارس.