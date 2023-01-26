وكيل نقابة الصحفيين: انتخابات 2023 ستتم في المقر الرئيسي.. ومفاجآت خلال أيام

أكد الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين، أن انتخابات 2023 ستتم بمقر النقابة الرئيسي وليس خارجه.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

وأكد «شبانة»، في بيانه لأعضاء الجمعية العمومية، أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، سيتكون في مارس المقبل على مقعد النقيب و6 أعضاء، مشيرا إلى أن المجلس الحالي لم ولن يفكر في إجراء الانتخابات خارج المقر نهائيا، وسيتم إجراؤها داخل المقر، بعد انتهاء أعمال تشطيب الواجهة خلال أيام.

انتخابات نقابة الصحفيين

وتابع «شبانة»، أن هناك مفاجآت سارة قبل انتخابات نقابة الصحفيين 2023، وستكون بكل الفروع واللجان، ومن بينها، خدمات غير مسبوقة بلجنة الإسكان التي توليت مسئوليتها بتكليف رسمي قبل شهرين فقط، وستمتد تلك الخدمات من الإسكندرية إلى أسوان.