لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني بـ«الدوم» تقدم عددا من النصائح

بدأ، منذ قليل، عرض الحلقة 15 من الموسم الثاني لـ«الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

وتضم لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني، الدكتور محمد سعيد محفوظ، الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ، إنه يقدم سرعة البديهة عن الثقة بالنفس واللباقة، لأنها التي من الممكن أن تنقذه من الأخطاء، ثم تأتي بعدها الثقة بالنفس، ثم اللباقة التي تأتي من الثقافة.

أما الإعلامية ريهام السهلي، فعندما خيرت بين تسجيل البرنامج أم أن يكون على الهواء مباشرة، قال إن المسجل مختلف عن الهواء، و«أنا بحب الهوا وبيخليني قطر وماشي».

وعن كيفية إدارة الحوار مع الضيف المتهرب، قال الإعلامي محمد عبدالرحمن: «عندي حيلة لا تخيب، أنا لا أدير أي حوار بخصوص أي موضوع إلا بعد تخليق فضول شخصي، و90% من الحوارات التي أدرتها الوقت ينتهي فيها ولم أطرح ولو جزء ما في رأسي، وهو رغبة في المعرفة والفضول».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.