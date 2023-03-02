تأهل 6 متسابقين في برنامج «الدوم» للمرحلة الثانية في العزف والرسم والنحت

تأهل 6 متسابقين للمرحلة الثانية من برنامج «الدوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، في مجالات الرسم والنحت والعزف.

تأهل 3 فتيات في مجال الفن التشكيلي

في مجال الرسم والنحت، تأهلت أمنية نجيب من الجيزة، بلوحة ذكريات، ورحمة السعيد من الدقهلية بلوحة ألفة، وياسمين أيمن من الجيزة بتمثال هدنة.

وتشكلت لجنة تحكيم برنامج الدوم للفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، والفنانة التشكيلية تريز أنطوان، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، المدير الفني لمتحف الفن المعاصر.

فوز 3 شباب في مجال العزف وتأهلهم للمرحلة التالية

وفاز في مجال العزف إبراهيم راديو، وخالد رشاد، وتوني روميل، وجميعهم من القاهرة.

وتشكلت لجنة تحكيم مواهب العزف الموسيقي ببرنامج الدوم، من عازف القانون الدكتور ماجد سرور، والمطرب والملحن وأستاذ العود طارق فؤاد، وعازف الناي الشهير الدكتور نبيل برجاس، وعازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتيست.