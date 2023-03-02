سارة السيد تشارك بلوحة «سرطان» في «الدوم»: لإظهار معاناة المرضى

شاركت سارة السيد من محافظة الدقهلية، بلوحة بعنوان «كانسر»، تمثل معاناة مرضى السرطان، وذلك في برنامج «الدوم» المذاع عبر فضائية «DMC».

هاوية ولم تدرس الفن بشكل أكاديمي

وكشفت سارة للجنة تحكيم الدوم، أنها هاوية ولم تدرس الفن، مشيرة إلى أنها حاصلة على بكالوريوس التربية شعبة العلوم، ولوحتها تمثل معاناة مريض السرطان.

وأوضحت أن الوجه الأصفر في اللوحة يمثل معاناة مريض السرطان من الخارج، والحزن الذي يعيش فيه: «حزين وباهت وتعبان».

الألوان لاظهار معاناة مرضى السرطان

وأشارت سارة إلى أن اللون الأزرق يظهر قوة مريض السرطان وعزيمته في مواجهة المرض اللعين والانتصار عليه، مؤكدة أنها استخدمت الزجاج المكسور في اللوحة، وكذلك الشمع بعدما «ساح»، لتظهر معاناة مرضى السرطان، حيث يأكل في جسم المريض.

وتشكلت لجنة تحكيم برنامج الدوم للفن التشكيلي من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، والفنانة التشكيلية تريز أنطوان، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، المدير الفني لمتحف الفن المعاصر.