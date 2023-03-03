هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر تضرب «جزيرة هاواي» الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، جزيرة هاواي الأمريكية، على عمق 33 كيلومترا.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت جزيرة هاواي، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 10 كيلو متر شمال شرق «باهالا» و342 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من «هونولولو».

وفي فبراير الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي الشرقي لـ«جزيرة هاواي»، على عمق حوالي 20 ميلا، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية إن البؤرة وقعت جنوب شرق «باهالا».

من جانبه، قال مركز «التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ» إنه لا يتوقع حدوث موجات مد عاتية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاءت الهزة الأرضية التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي من «جزيرة هاواي» الأمريكية، عقب تدفق الحمم من «بركان كيلاويا».