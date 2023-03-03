هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على عمق 2 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت شرق تركيا، وقعت على مسافة 28 كيلومترا جنوب غرب «ملاطية» و21 كيلومتر شمال شرق من «دوجان شهير»

وفي وقت سابق، قالت السلطات في «أنقرة» التركية، إن ما لا يقل عن 156 ألفا مبنى إما انهارت أو لحقت بها أضرارعلى خلفية الزلزل المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير الماضي، والهزات الارتدادية لدرجة تستلزم الهدم.

وقال «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» إن الأنقاض، قد تغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع إن تكدست بارتفاع متر واحد «تعادل تقريبا مساحة مدينة برشلونة الإسبانية»، يتراوح وزنها بين 116 و210 مليون طن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.