11 هزة أرضية تضرب عدة مناطق تركية خلال 6 ساعات

ضربت 11 هزة أرضية عدة مناطق تركية خلال الساعات الـ6 الأولى من اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الاورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني.

قوة الهزات تراوحت بين 3 و4.4 درجة على ريختر

وتراوحت قوة الهزات الأرضية التي ضربت عدة مناطق تركية ما بين 3 درجات و 4.4 درجة على مقياس ريختر.

وكان آخر الهزات الأرضية التي أعلن عنها مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، وقعت وسط تركيا على عمق 5 كيلو مترات تحت سطح الأرض وبقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت بيانات «الزلازل الأورومتوسطي» ،إلى أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 25 كم بين الشرق والجنوب الشرقي من «قهرمان مرعش» و14 كيلو متربين الغرب والجنوب الغربي من «بازارجيك»