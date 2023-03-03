هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، على عمق 5 كيلومترات، وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن البؤرة وقعت على مسافة 28 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من «ملطية» و 12 كيلو متر شمال شرق «سيليخان»

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، غرب تركيا على عمق 8 كيلومترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، في بيانات عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 56 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من «مانيسا» و8 كيلومترات شمال «آق حصار».